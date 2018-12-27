Фондовий ринок США показав рекордне з 2009 року денне зростання

Фото: будівля Dow Jones (flickr.com mrsrice)

Зростання індексів стало наслідком різкого зниження 24 грудня

Промисловий індекс Dow Jones до закриття торгів 26 грудня зріс на 1086 пунктів (+ 4,98%), досягнувши позначки 22878,45. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Крім того, індекс S & P 500 за підсумками торгів також виріс на 116,6 пункту (+ 4,96%), до позначки 2467,70. Цьому сприяло зростання котирувань паперів Amazon, Facebook, Netflix, Exxon Mobil і Chevron більш ніж на 8%.

Індекс NASDAQ збільшився на 361,44 пункту (+ 5,84%), до 6554,36.

Зазначається, що всі три головних американських індекси продемонстрували найбільший одноденний приріст з березня 2009 року.

Нагадаємо, напередодні ціни на Brent опускалися до мінімуму з червня 2017 року. Зокрема, в ході торгів Brent дешевшала до позначки нижче 48 доларів.

Зазначимо, причиною падіння цін на нафту став так званий "шатдаун" уряду США, який виник після того, як влада не змогла прийняти тимчасовий бюджет. Крім того, негативно на ціни вплинуло рішення Федеральної резервної системи (ФРС) підвищити ключову ставку до максимальних за десятиліття показників 2,25-2,5%.

На ці новини фондові ринки США відреагували значним падінням. Зокрема, за підсумками торгів 24 грудня індекс Dow Jones знизився майже на 7%, S&P -на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%.