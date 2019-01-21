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Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель

Новини » Енергетика    21.01.2019 - 17:39
Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель
Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Нафта Brent торгується на позначці в 63,01 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 21 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на вечір 21 січня ціна за барель нафти Brent складала 63,01 долара. Це на 0,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з доповіддю "Перспективи світової економіки", Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з дослідженням саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Згідно з документом, падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням виробництва в США, Саудівської Аравії і Росії.

Відзначимо, в 2018 році країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.

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