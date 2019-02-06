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Ціни на нафту почали знижуватися на тлі побоювань про зростання економіки

Новини » Енергетика    06.02.2019 - 09:40
Ціни на нафту почали знижуватися на тлі побоювань про зростання економіки
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 61,82 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 6 лютого 2019 року, опустилася нижче 62 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:30 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,82 долара. Це на 1,37% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Цін на нафту перейшли до зниження на побоюваннях про зростання глобальної економіки. Зокрема, негативні прогнози чинять тиск на настрої інвесторів. Крім того, дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів у США, незважаючи на збільшення обсягів виробництва на американських НПЗ. Зокрема, за тиждень запаси збільшилися на 2,5 мільйона барелів - до 448,2 мільйона. Аналітики, у свою чергу, вважали, що запаси зростуть на 2,2 мільйона барелів.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому вказується, що нафтова галузь Венесуели знаходиться на межі краху.

Зазначимо, цього тижня уряд Ірану запустив власну криптовалюту PayMon для обходу санкційного режиму.

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