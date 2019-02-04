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Іран запустив власну криптовалюту

Новини » Фінанси    04.02.2019 - 15:49
Іран запустив власну криптовалюту
Ілюстративне фото (Good Free Photos)

Криптовалюта PayMon забезпечена золотом

Уряд Ірану разом з банками запустив власну криптовалюту PayMon для обходу санкційного режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний портал CryptoGlobe.

Повідомляється, що над випуском альткоїна PayMon працювали банки Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran і Bank Mellat. Також повідомляється, що актив буде представлено на позабіржовий платформі Fara Bourse.

Відомо, що спочатку випустять 1 млрд нових токенів, які будуть застосовуватися для токенізації активів фінустанов і зниження негативних наслідків для економіки Ірану після відключення від міжбанківської системи SWIFT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран планує обійти санкції США з допомогою кріптовалюти. Крім того, для громадян Ірану введуть обмеження, щоб вони не змогли зберігати кошти на суму понад 10 тис. доларів не на банківських рахунках.

Раніше також повідомлялося, що Венесуела має намір експортувати нафту за криптовалюту. В країні з 20 лютого 2018 року запустили власну криптовалюту El Petro, її курс змінюється в залежності від коливань цін на нафту.

 

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