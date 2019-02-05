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Нафтова галузь Венесуели знаходиться на межі краху, - WSJ

Новини » Енергетика    05.02.2019 - 10:58
Нафтова галузь Венесуели знаходиться на межі краху, - WSJ
Ілюстративне фото (Petrol World)

Санкції США чинять куди більший вплив, ніж очікувалося

Через санкції США проти Венесуели її нафтова промисловість опинилася на межі краху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.

Зокрема WSJ наводить думку фахівців в нафтовій галузі, які стверджують, що через санкції США уряд Ніколаса Мадуро не може реалізувати нафту на зовнішній ринок, а внутрішні сховища поступово заповнюються. При цьому санкції чинять куди більший вплив, ніж очікувалося раніше.

Крім того, режим Мадуро не може отримувати платежі за нафту, оскільки обмеження США спрямовують доходи у розпорядження опозиційного лідера Хуана Гуайдо. У той же час через масові затримки зарплат посилився відтік робітників, у зв'язку з чим у Венесуелі падає видобуток. А танкери з більш легкою нафтою з інших країн, яка необхідна для розведення важкої венесуельської, минулого тижня переспрямували через проблеми з оплатою з боку Каракаса.

За даними Reuters, в Мексиканській затоці скупчилася флотилія танкерів із близько 7 млн барелів венесуельської нафти, оскільки власники не можуть знайти покупців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США відтермінувало введення санкцій проти найбільшої нафтової компанії Венесуели.

Напередодні Україна визнала Хуана Гуайдо главою єдиного демократичного органу влади Венесуели.

 

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