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Токаєв забирає посаду у Назарбаєва і має намір діяти жорстко

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Алмати, Середа 05 січня 2022 15:02
Токаєв забирає посаду у Назарбаєва і має намір діяти жорстко Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook com karasayinfo)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на масові протести в країні. Каже, що діятиме жорстко.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення лідера країни.

Президент Казахстану Токаєв у зверненні до нації заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки

"Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради Безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Це питання безпеки нашої держави. Упевнений, народ мене підтримає", - заявив він.

Зазначимо, цю посаду обіймав Назарбаєв. Більше того, він був довічним головою Ради Безпеки.

"Довічним головою Ради Безпеки є перший президент Республіки Казахстан", - заявив Норсултан Назарбаєв.

Зазначимо, відхід Назарбаєва - одна з вимог протестувальників у Казахстані.

Хто такий Назарбаєв

Посада секретаря Радбезу - одна з кількох найвищих посад, які залишилися у Назарбаєва, який правив Казахстаном 30 років після звільнення з посади президента в 2019 році. Також він обіймає посаду голови партії своєї партії "Нур Отан" та носить почесний титул "Єлбаси", або "батька нації".

Нагадаємо, мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану.

Більше про те, що зараз відбувається в Казахстані, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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