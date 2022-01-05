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Тисячі мітингувальників штурмують резиденцію президента в Алмати

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 12:04
Тисячі мітингувальників штурмують резиденцію президента в Алмати Фото: тисячі мітингувальників штурмують резиденцію президента в Алмати (bureau.kz)
Автор: Марія Кучерявець

В Алмати мітингувальники намагаються прорватися на територію резиденції президента. Їх декілька тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Vласть".

"Декілька тисяч людей намагаються зараз прорватися на територію Алматинської резиденції президента. Все навколо в диму, чути вибухи світлошумових гранат та постріли", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, тисячі протестувальників продовжують прибувати до алматинської резиденції президента. Поряд із резиденцією чути звуки стрілянини.

Нагадаємо, внаслідок сутичок біля мерії Алмати (Акімату) постраждали десятки людей. При цьому мітингувальники атакують карети швидкої.

Додамо, сьогодні протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (Акімат). У будівлі вибиті вікна та двері. Крім того, в місті горить будівля прокуратури, а також сам Акімат.

Детально про всі події в місті Алмати в матеріалі РБК-Україна.

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