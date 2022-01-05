У Казахстані зносять пам'ятник Назарбаєву

У Казахстані почали зносити пам'ятник першому президенту країни Нурсултану Назарбаєву. Зараз зносять в Талдикоргані.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Orda.kz .

У Талдикоргані протестувальники намагаються знести пам'ятник Назарбаєву.

Тим часом, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв забирає посаду у Назарбаєва і має намір діяти жорстко.

"Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради Безпеки я маю намір діяти максимально жорстко", - заявив він.

Посада секретаря Радбезу - одна з кількох найвищих посад, які залишилися у Назарбаєва, який правив Казахстаном 30 років після звільнення з посади президента в 2019 році. Також він обіймає посаду голови партії своєї партії "Нур Отан" та носить почесний титул "Єлбаси", або "батька нації".