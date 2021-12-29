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Ціни на газ та опалення. Шмигаль розповів, що буде з тарифами після Нового року

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Україна, Середа 29 грудня 2021 13:59
Ціни на газ та опалення. Шмигаль розповів, що буде з тарифами після Нового року Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тарифи на опалення і гарячу воду для населення залишаться стабільними до кінця сезону. Це ж стосується цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час засідання уряду яке транслювалося в Youtube.

Як зазначив Шмигаль, в умовах світової енергетичної кризи в Україні вдалося забезпечити стабільність тарифів.

"Тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Це ж стосується тарифів, або цін, на газ", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на холодну воду і на доставку газу.

Зокрема, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміна тарифів для 45 водоканалів.

Крім того, НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

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Кабінет Міністрів України Тарифи
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