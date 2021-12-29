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Цены на газ и отопление. Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами после Нового года

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Украина, Среда 29 декабря 2021 13:59
Цены на газ и отопление. Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами после Нового года Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что тарифы на отопление и горячую воду для населения останутся стабильными до конца сезона. Это же касается цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время заседания правительства которое транслировалось в Youtube.

Как отметил Шмыгаль, в условиях мирового энергетического кризиса в Украине удалось обеспечить стабильность тарифов.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. Это же касается тарифов, или цен, на газ", - сказал он.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине вырастут тарифы на холодную воду и на доставку газа.

В частности, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов.

Кроме того, НКРЭКУ утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.

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