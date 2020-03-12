ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціна імпортного газу продовжує знижуватися

Новини » Економіка     12.03.2020 - 11:13
Ціна імпортного газу продовжує знижуватися
Фото: газова плита (РБК-Україна)

За місяць газ подешевшав ще на 4%

Середня митна вартість імпортного природного газу у лютому 2020 року склала 168,4919 доларів і 4129,4566 грн або за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з січнем 2020 року ціна імпортного газу знизилася на 3,9% в доларовому еквіваленті (з 175,2603 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 1,65% у гривневому еквіваленті (з 4199,0244 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 4,6% в доларовому еквіваленті (з 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 0,3% в гривневому еквіваленті (з 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.

Кияни отримають платіжки за комуналку нового зразка Завершення опалювального сезону в Києві відклали через очікування морозів
Новини України газценаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся