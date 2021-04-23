Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж минулого року, - НБУ

Влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Очікується, що тарифи на ЖКП також зростатимуть.

Про це йдеться в " Інфляційному звіті " Національного банку України (квітень 2021 року).

Як зазначається в огляді, за підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до минулорічної завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року та посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

"Проте тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись, оскільки вони не коригувались у 2020 році, незважаючи на подорожчання газу та зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.