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Цены на газ летом будут вдвое выше, чем в прошлом году, - НБУ

Автор: Александр Белоус

Летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета. Ожидается, что тарифы на ЖКУ также будут расти.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).

Как отмечается в обзоре, по итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в документе.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года. В марте цена снова упала до 210 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года выросла на 60% до 8 519,7 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.

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