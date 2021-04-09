Ціна імпортного газу за останній місяць різко знизилася
Середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2021 року склала 5820,6 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 209,7 доларів.
Про це повідомляється на сайте Міністерства економіки.
Таким чином, ціна газу за березень знизилася на 15,9% в гривневому еквіваленті (з 6945,8 гривень) і на 16,2% в доларовому еквіваленті (з 249,3 доларів).
У порівнянні з груднем 2020 року ціна імпортного газу зросла 3,6%% в гривневому еквіваленті (з 5702,8 гривень за 1 тисячу кубометрів) та на 23,5% в доларовому еквіваленті (з 202,5 доларів за 1 тисячу кубометрів).
Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року зросла на 60% до 8 519,7 грн (з ПДВ та з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис. куб. м. Ціна газу для побутових споживачів виявилася на 40% вище, ніж для непобутових.
Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2020 року склала 5702,8 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 202,5 доларів. У порівнянні з груднем 2019 року ціна імпортного газу зросла на 38,1% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 гривень за 1 тисячу кубометрів) на 14,6% у доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).