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Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 14:56
Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості Фото: населення платить за газ 40% більше промисловості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року склала 8 519,74 грн (з ПДВ та з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис. куб. м. Це на 60,8% більше, ніж у першому півріччі (5 299,2 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів України склала 6 053,8 грн (з ПДВ та з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис. куб. м, що на 17,4% вище, ніж у першому півріччі (5 157,2 грн).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 2 921,9 млн кубометрів газу непобутові - 8 398,0 млн кубометрів.

Водночас ціна газу для побутових споживачів виявилася на 40% вище, ніж для непобутових.

Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості

Відзначимо, в Україні з 1 серпня 2020 року в Україні був введений вільний ринок газу для населення. Українці можуть вільно міняти постачальників, а компанії встановлювати свої тарифи.

Однак на початку 2021 року уряд вирішив заморозити до 1 квітня ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр.

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