Ціна імпортного газу з початку року зросла більш ніж на 40%

Державна митна служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 травня 2021 року. Ціна склала 8030,6505 гривень або 291,7195 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з квітнем ціна зросла на 11,9% в гривневому еквіваленті і на 13,6% в доларовому. У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на і 40,8% в гривнях і на 44,1% в доларах.