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ЄС готує нові санкції проти Росії: перекриють рублеві платежі за газ

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Брюссель, Четвер 31 березня 2022 02:35
ЄС готує нові санкції проти Росії: перекриють рублеві платежі за газ Фото: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейська комісія готує нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Масштаб обмежень залежить від позиції Москви за розрахунками за газ в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, новий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути готовий вже наступного тижня. Конкретні обмеження поки обговорюються. При цьому відомо, що до нових санкцій можуть бути додані більш суворі заходи, якщо Москва продовжить наполягати на рублевих платежах за постачання газу.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, 28 березня міністри фінансів ЄС повинні були обговорити, як вжити відповідних заходів, якщо Путін виконає свою загрозу за розрахунками в рублях за постачання газу. Відзначається, що якщо Москва продовжить наполягати на платежах в російській валюті, то відповідні заходи фактично перекриють експорт енергоносіїв з Росії в Євросоюз.

Нагадаємо, минулого тижня Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ в рублі. Від розрахунків у російській валюті вже відмовилися кілька європейських країн, включаючи Австрія і Болгарія.

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