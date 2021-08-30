Центробанк Афганістану заборонив знімати більше 200 доларів на тиждень

Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків понад 200 доларів на тиждень. Таке рішення прийнято після виникнення фінансових труднощів в Афганістані і як говориться в директиві - буде носити тимчасовий характер.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Khaama Press .

Центробанк наказав всім приватним банкам відновити свою діяльність в країні на основі принципів і нормативів регулятора і дозволив здійснювати грошові перекази онлайн.

Зазначимо, після захоплення Кабула рухом "Талібан", банківське обслуговування в країні виявилося недоступно. Роботодавці не можуть виплачувати зарплату співробітникам, а в людей закінчуються гроші.