RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Центробанк Афганістану заборонив знімати більше 200 доларів на тиждень

Автор: Анастасія Рокитна

Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків понад 200 доларів на тиждень. Таке рішення прийнято після виникнення фінансових труднощів в Афганістані і як говориться в директиві - буде носити тимчасовий характер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Khaama Press.

Центробанк наказав всім приватним банкам відновити свою діяльність в країні на основі принципів і нормативів регулятора і дозволив здійснювати грошові перекази онлайн.

Зазначимо, після захоплення Кабула рухом "Талібан", банківське обслуговування в країні виявилося недоступно. Роботодавці не можуть виплачувати зарплату співробітникам, а в людей закінчуються гроші.

Нагадаємо, таліби готуються створити новий уряд після відходу американців з Афганістану.

Зазначимо, "Талібан" не зміг заволодіти майже 10 млрд доларів Центрального банку Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан