Центробанк Афганистана запретил снимать больше 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю. Такое решение принято после возникновения финансовых трудностей в Афганистане и как говорится в директиве - будет носить временный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Khaama Press .

Центробанк приказал всем частным банкам возобновить свою деятельность в стране на основе принципов и нормативов регулятора и разрешил осуществлять денежные переводы онлайн.

Отметим, после захвата Кабула движением "Талибан", банковское обслуживание в стране оказалось недоступно. Работодатели не могут выплачивать зарплату сотрудникам, а у людей заканчиваются деньги.