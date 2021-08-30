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Центробанк Афганистана запретил снимать больше 200 долларов в неделю

Автор: Анастасия Рокитна

Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю. Такое решение принято после возникновения финансовых трудностей в Афганистане и как говорится в директиве - будет носить временный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Khaama Press.

Центробанк приказал всем частным банкам возобновить свою деятельность в стране на основе принципов и нормативов регулятора и разрешил осуществлять денежные переводы онлайн.

Отметим, после захвата Кабула движением "Талибан", банковское обслуживание в стране оказалось недоступно. Работодатели не могут выплачивать зарплату сотрудникам, а у людей заканчиваются деньги.

Напомним, талибы готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана.

Отметим, "Талибан" не смог завладеть почти 10 млрд долларов Центрального банка Афганистана.

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Афганистан