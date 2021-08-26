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"Талібан" не зміг заволодіти майже 10 млрд доларів Центрального банку Афганістану

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Афганістан, Четвер 26 серпня 2021 14:07
"Талібан" не зміг заволодіти майже 10 млрд доларів Центрального банку Афганістану Фото: "Талібан" не зміг заволодіти грошима Центрального банку Афганістану (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикального руху "Талібан" не змогли заволодіти майже 10 млрд доларів резервів Центрального банку Афганістану. Велика частина цих коштів знаходяться у Федеральному резервному банку в Нью-Йорку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Повідомляється, що США заморозили приблизно 9,5 млрд доларів, що належать афганському центральному банку після того, як "Талібан" захопив владу в Афганістані.

Колишній виконуючий обов'язки глави Центрального банку Афганістану Аджмаль Ахмаді заявив, що близько 1,3 млрд доларів резервів зберігаються на міжнародних рахунках, причому частина з них в євро і британських фунтах стерлінгів, в той час як інша частина знаходиться в Банку міжнародних розрахунків, що базується в Швейцарії.

За його словами, у бойовиків "Талібану" залишається мало готівки, і вони вже незабаром зіткнуться з фінансовою кризою. Також він попередив про різку інфляцію і знецінення валюти Афганістану.

"Ми можемо сказати, що доступні талібам кошти становлять, можливо, 0,1-0,2% від загального обсягу міжнародних резервів Афганістану. Не так вже й багато", - повідомив Ахмаді в Twitter.

Нагадаємо, що Світовий банк призупинив фінансування проектів в Афганістані.

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