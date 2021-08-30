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Центробанк Афганістану заборонив знімати більше 200 доларів на тиждень

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Кабул, Понеділок 30 серпня 2021 10:00
Центробанк Афганістану заборонив знімати більше 200 доларів на тиждень Фото: Центробанк Афганістану ввів заборону на зняття грошей (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків понад 200 доларів на тиждень. Таке рішення прийнято після виникнення фінансових труднощів в Афганістані і як говориться в директиві - буде носити тимчасовий характер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Khaama Press.

Центробанк наказав всім приватним банкам відновити свою діяльність в країні на основі принципів і нормативів регулятора і дозволив здійснювати грошові перекази онлайн.

Зазначимо, після захоплення Кабула рухом "Талібан", банківське обслуговування в країні виявилося недоступно. Роботодавці не можуть виплачувати зарплату співробітникам, а в людей закінчуються гроші.

Нагадаємо, таліби готуються створити новий уряд після відходу американців з Афганістану.

Зазначимо, "Талібан" не зміг заволодіти майже 10 млрд доларів Центрального банку Афганістану.

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