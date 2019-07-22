Центрвиборчком опрацював понад 20% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" лідирує зі значним відривом

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 20% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 20,75% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 41.98%

"Опозиційна платформа - За життя" - 12.55%

"Європейська солідарність" - 8.67%

"Батьківщина" - 8.38%

Партія "Голос" - 6.33%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка зараз має 4.18%.

Як писало РБК-Україна раніше, на виборах до Верховної ради 21 липня по партійним спискам 5% -ний бар'єр долають п'ять політичних сил.

Нагадаємо, за даними ЦВК, остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.

Додамо також, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більше 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини.