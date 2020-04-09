У центрі Одеси обвалився старовинний будинок

Фото: обвалення будинку в Одесі (dumskaya.net)

Рятувальники розбирають завали будинку

У центрі Одеси на розі Канатної та провулку Нахімова обрушився старовинний будинок, інформації про постраждалих поки немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що обрушився пам'ятник архітектури місцевого значення, побудований в 1893 році. Днями в цьому будинку почалися роботи, нежитлове ліве крило було огороджено, коли сталося обвалення.

Також повідомляється, що робітники не постраждали. Однак не виключено, що могло завалити перехожого, на місці працюють рятувальники ДСНС. У зв'язку з цим провулок Нахімова і початок вулиці Канатної перекрито.

Фото: обвалення будинку в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, в січні у Львівській області обвалилася частина будівлі колишнього костелу Капуцинів, який є пам'яткою архітектури національного значення.

До цього, у серпні в Дрогобичі Львівської області в чотириповерховому житловому будинку обрушився під'їзд. В результаті обвалу загинули вісім осіб, у тому числі одна дитина. Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу. Як вважає місцева влада, це могло статися через просідання цегляної кладки або можливе втручання в конструкцію.