ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе и области сократили время комендантского часа

Новина українською →
Одесса, Вторник 28 февраля 2023 19:36
В Одессе и области сократили время комендантского часа Фото: В Одессе и области сократили время комендантского часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 1 марта, в Одессе и области будет сокращено время длительности комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

"С 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 до 05.00 часов", - сообщил он.

Во время действия комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Отметим, что до этого комендантский час в Одессе действовал с 23.00 до 5.00.

Напомним, в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света.

Вечером того же дня энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Комендантский час Война России против Украины
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление