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Авария ликвидирована. Жителям Одессы и района возвращают свет

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Одесса, Понедельник 27 февраля 2023 19:58
Авария ликвидирована. Жителям Одессы и района возвращают свет Фото: жителям Одессы и района возвращают свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе 27 февраля вечером энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии. Жителям города и близлежащих населенных пунктов возвращают электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Укрэнерго" ликвидировал аварию в Одессе. Это позволяет энергетикам ДТЭК возобновить электроснабжение Одессы и Одесского района", - сказано в сообщении компании.

При этом в ДТЭК добавили, что по состоянию на 17:00 вся критическая инфраструктура остается с электроэнергией. Продолжается постепенное возобновление электроснабжения у жителей Одессы и района.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света.

Также мы писали, что, по данным Минэнерго, ситуация в Украине позволяет и дальше не применять плановые и аварийные отключения света.

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Одесса вимкнення світла Электроэнергия
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