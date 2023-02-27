Авария ликвидирована. Жителям Одессы и района возвращают свет

В Одессе 27 февраля вечером энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии. Жителям города и близлежащих населенных пунктов возвращают электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

При этом в ДТЭК добавили, что по состоянию на 17:00 вся критическая инфраструктура остается с электроэнергией. Продолжается постепенное возобновление электроснабжения у жителей Одессы и района.

"Укрэнерго" ликвидировал аварию в Одессе. Это позволяет энергетикам ДТЭК возобновить электроснабжение Одессы и Одесского района", - сказано в сообщении компании.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света.

Также мы писали, что, по данным Минэнерго, ситуация в Украине позволяет и дальше не применять плановые и аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.