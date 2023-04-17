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Спецслужбы Китая открыли "полицейский участок" в Нью-Йорке для шпионажа, - Минюст США

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Вашингтон, Понедельник 17 апреля 2023 20:37
Спецслужбы Китая открыли "полицейский участок" в Нью-Йорке для шпионажа, - Минюст США Фото: Спецслужбы Китая открыли "полицейский участок" в Нью-Йорке для шпионажа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сотрудники китайских спецслужб создали "полицейский участок" в Нью-Йорке и использовали его в качестве оперативной базы для шпионажа, кооптации или запугивания китайских диссидентов, живущих в городе и других местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно данным Министерства юстиции США, двое обвиняемых управляли незаконным зарубежным "полицейским участком" - первым в истории США - расположенным в нижнем Манхэттене для провинциального отделения Министерства общественной безопасности Китая.

В ведомстве заявили, двое подозреваемых действовали из офисного здания в Чайнатауне на Манхэттене по указанию китайского полицейского чиновника. При этом отмечается, что они занимались различными видами деятельности на территории США, включая участие в контрпротестах и преследование конкретных китайских диссидентов.

Если обвиняемые будут признаны виновными в сговоре с целью действовать в качестве агентов КНР, им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Обвинение в препятствовании правосудию предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, Reuters сообщал, что отношения США и Китая ухудшились до уровня 50-летней давности.

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