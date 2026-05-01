В центре Львова "исчезла" мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителям

Во Львове произошло дерзкое похищение мемориальной таблицы Джохару Дудаеву. Она была размещена на одном из домов в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции Львовской области в Facebook.
Украинцам рассказали, что около 07:25 пятницы, 1 мая, в полицию поступило сообщение о похищении мемориальной таблицы с фасада дома в центре Львова.
"От одного из чиновников Львовского городского совета", - уточнили правоохранители.
Сообщается, что к раскрытию преступления были привлечены:
Правоохранители установили, что объектом, который похитили, стала мемориальная таблица первому президенту Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву.
Ее установили на фасаде одного из домов в центре Львова 21 апреля.
В рамках проведенных мероприятий - изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина" - полицейские также установили местонахождение трех злоумышленников, причастных к похищению.
В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что злоумышленников, которые похитили мемориальную таблицу Джохару Дудаеву, задержали.
"В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - объяснили гражданам.
Отмечается, что ими оказались трое 18-летних жителей Николаевской области.
Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
"Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.
