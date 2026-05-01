В центре Львова "исчезла" мемориальная таблица Джохару Дудаеву: что грозит похитителям

Кто и когда сообщил о похищении таблицы

Украинцам рассказали, что около 07:25 пятницы, 1 мая, в полицию поступило сообщение о похищении мемориальной таблицы с фасада дома в центре Львова.

"От одного из чиновников Львовского городского совета", - уточнили правоохранители.

Сообщается, что к раскрытию преступления были привлечены:

оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовщины;

работники Львовского районного управления полиции №1;

сотрудники Управления криминального анализа полиции Львовщины;

сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Что установили во время расследования

Правоохранители установили, что объектом, который похитили, стала мемориальная таблица первому президенту Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву.

Ее установили на фасаде одного из домов в центре Львова 21 апреля.

В рамках проведенных мероприятий - изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина" - полицейские также установили местонахождение трех злоумышленников, причастных к похищению.

Что теперь грозит злоумышленникам

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что злоумышленников, которые похитили мемориальную таблицу Джохару Дудаеву, задержали.

"В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - объяснили гражданам.

Отмечается, что ими оказались трое 18-летних жителей Николаевской области.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.