В Луганске партизаны ликвидировали военные патрули оккупантов, - Атеш

Во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Украинские подпольщики отмечают, что представители группировки "ЛНРовцев" из состава различных подразделений оккупационных войск в Луганской области идут на сотрудничество и и переходят на сторону Украины. Кроме того, местное население также помогает партизанам, и вступает в ряды Сил сопротивления.

Так, говорится в публикации, партизанское движение ведет в Луганске активную работу.

"Наши агенты ведут разведку в оккупированном городе. Также нам удалось ликвидировать военные патрули, что действуют в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли. Военные со 2 АК ("ЛНР") та других воинских подразделений вступают в наши ряды, как и гражданское население", - рассказали представители подполья.

Также партизаны добавляют, что луганчане, живущие на временно оккупированной территории, "осознали свои ошибки и не хотят быть причастны к "русскому миру"".

Движение сопротивления оккупантам в Луганской области

В Луганской области на захваченных российскими оккупантами территориях активно продолжают действовать украинские Силы сопротивления и партизаны. Также местные жители помогают украинским военным обнаруживать важные цели для нанесения ударов по вражеским объектам, живой силе и технике.

Отметим также, что в регионе партизаны проводят диверсии. Так, напомним, что в мае в результате взрыва в Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы МВД" "ЛНРовцев" Игорь Корнет. А перед этим в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

Недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что в Луганской области оккупанты усилили репрессии, и пытаются найти представителей Сил сопротивления и украинского подполья.