В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: что известно

В центре Киеве завтра, 22 августа, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.
"22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.
Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.
В Управлении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
Напомним, в Киеве сегодня, 21 августа, частично ограничили движение транспорта и пешеходов из-за ремонтных работ.
Также с 14 августа на мосту через Десенку в Киеве ввели реверсное движение из-за ремонта. В будни утром большинство полос работают в направлении правого берега, после обеда - в сторону левого. В выходные полосы распределяют поровну.
А с 4 по 31 августа в Киеве частично ограничили движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух правых полос. Водителям советуют учитывать ограничения и возможные пробки при планировании маршрута.