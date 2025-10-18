В центре Киева с вечера горит многоэтажка: фото и видео последствий пожара

"Продолжается ликвидация пожара в жилом доме на Печерске. Вечером 17 октября в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется из-за специфики здания, распространение огня на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях.

Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м, ликвидация продолжается. На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.