В центре Киева создадут Музей Революции Достоинства. Рада зарегистрировала законопроект

По ее словам, предлагается создать специальный правовой режим, в рамках которого ряд разрешительных процедур для этого объекта будет упрощен, что позволит его наконец достроить, поскольку из-за правовых коллизий этот процесс в свое время был заморожен.

Как отметила Шуляк, на днях по инициативе вице-премьер-министра Ирины Верещук в парламенте зарегистрировали законопроект №14166 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства". Он предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства Музея Революции Достоинства, которое было заблокировано бюрократическими преградами - сложными разрешительными процедурами, статусом охранной зоны, правовыми коллизиями.

"Речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных Законами Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об автомобильных дорогах", "Об охране культурного наследия". Это позволит снять арест с земельного участка ул. Героев Небесной Сотни, 3 и передать его в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни и построить на нем указанный объект", - пояснила первый автор законопроекта Елена Шуляк.

Парламентарий отметила, что в законопроекте говорится конкретно об осуществлении проектирования и строительства Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур. Для этого законодатели предлагают:

Дополнить Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" новыми положениями, которыми предусматривается, что действие части третьей статьи 24 не распространяется на предоставление земельных участков на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни.

Установить возможность проектирования и строительства объекта без получения градостроительных условий и ограничений и без учета режимов использования земель, определенных Законом Украины "Об охране культурного наследия".

Дополнить Закон Украины "Об автомобильных дорогах" нормой, согласно которой действие части второй статьи 18 не распространяется на строительство на этих земельных участках

В то же время, акцентировала Елена Шуляк, этот законопроект направлен на урегулирование вопросов реализации исключительно этого объекта государственного значения и не меняет общих подходов к градостроительному и дорожному регулированию.

"Мемориал Героев Небесной Сотни - это фундамент нашей памяти, но несмотря на общественную и государственную важность этого объекта, процесс его реализации затормозил по вышеупомянутым причинам почти на 10 лет. Несмотря на готовность государства финансировать проект и постоянный общественный запрос, он годами оставался нереализованным из-за бюрократии, правовых коллизий и отсутствия четких решений", - сообщила Елена Шуляк.

В 2018 году, добавила она, государство провело международный конкурс проектов Мемориала. Однако его организовали без полного пакета исходных данных, что изначально создало юридические и технические противоречия. Параллельно накапливались бюрократические ограничения: статус охранной зоны, арест земельного участка, разрешительные коллизии - все это фактически заморозило строительство. Следствием стало отсутствие специальной законодательной нормы, которая бы определяла особый порядок проектирования и сооружения этого уникального объекта.

"Как следствие, дальше этапа проектных эскизов дело не продвинулось. Поэтому по инициативе Ирины Верещук мы с коллегами из других депутатских фракций зарегистрировали законопроект, который наконец разблокирует строительство и позволит исправить ошибки тех, кто в свое время не довел дело до результата", - резюмировала Елена Шуляк.