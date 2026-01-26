В центре Киева вспыхнул пожар: сильное задымление на Крещатике

Пожары в столице

Напомним, вчера, 25 января, на Берестейском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Впереди - горело авто. Огонь почти полностью охватил машину, а на самом проспекте возникла пробка. Представитель столичной ГСЧС Павел Петров отметил, что обошлось без пострадавших.

Кроме того, 20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой.

В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Также утром 7 декабря возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сообщение о пожаре поступило в 07:41, площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины инцидента устанавливают правоохранители.