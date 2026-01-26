RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В центре Киева вспыхнул пожар: сильное задымление на Крещатике

Фото: в центре Киева вспыхнул пожар (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В центре Киева, на улице Крещатик, сегодня утром, 26 января, вспыхнул пожар в 4-этажном офисном помещении, произошло разрушение перекрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Спасатели ликвидируют пожар в Шевченковском районе. Возгорание произошло на 1-м этаже 4-этажного офисного здания на улице Крещатик. Между 2-м и 3-м этажами произошло разрушение перекрытия", - отметили в КГГА.

Сообщается, что на месте чрезвычайного происшествия наблюдается сильное задымление, работает несколько единиц спецтехники.

 

Пожары в столице

Напомним, вчера, 25 января, на Берестейском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Впереди - горело авто. Огонь почти полностью охватил машину, а на самом проспекте возникла пробка. Представитель столичной ГСЧС Павел Петров отметил, что обошлось без пострадавших.

Кроме того, 20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой.

В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Также утром 7 декабря возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сообщение о пожаре поступило в 07:41, площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарКиевКГГАГСЧСХрещатик