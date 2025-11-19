Скачок спроса и цен. Сколько сейчас стоят зарядные станции и павербанки в Украине

Удары России по энергетической инфраструктуре привели к долговременным отключениям света во многих регионах страны. Из-за сложной ситуации в энергетике растет спрос на устройства для автономного освещения и подзарядки - фонари, павербанки и зарядные станции.

Как изменились цены на гаджеты, которые помогают при отключениях света, на сколько они могут подорожать и стоит ли их покупать сейчас – в материале РБК-Украина .

Ситуация в энергетической системе Украины осенью значительно ухудшилась. Из-за ударов РФ во многих регионах введены графики отключений света. Одна из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру произошла в ночь на 8 ноября.

В результате ударов все ТЭС "Центрэнерго" остановили генерацию электроэнергии. Масштабные отключения света произошли в Киеве, Харькове, Кременчуге и многих других регионах Украины. Сейчас отключения света происходят в большинстве областей.

Морозы также негативно влияют на ситуацию в энергетике. В НЭК "Укрэнерго" объясняют, что в случае существенного снижения температуры воздуха продолжительность отключений электроэнергии может возрасти.

Похолодание резко повышает потребление электроэнергии, а учитывая уже поврежденную российскими ударами энергетическую инфраструктуру это способно повлечь более длительные перерывы в электроснабжении, об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

На сколько выросли цены на фонари в Украине

Отключение света и угроза новых ударов по энергетике повышает спрос на устройства для автономного освещения и подзарядки.

"Текущий сезон показал беспрецедентный рост спроса на технику для энергонезависимости. Зарядные станции и павербанки стали одними из главных товаров этой осени", - отметил коммерческий директор сети магазинов электроники "Фокстрот" Вячеслав Склонный в комментарии для РБК Украина.

Фиксируют существенный рост спроса на устройства для автономного освещения и подзарядки и в сети магазинов бытовой техники и электроники COMFY.

"По сравнению с сентябрем больше всего выросли продажи фонарей – в более чем 5 раз. Спрос на зарядные станции вырос более чем в 4 раза, а на павербанки - почти втрое", - уточнили представители сети.

Цены на фонари выросли умеренно, а подорожание произошло несколько неравномерно. Стоимость отдельных устройств увеличилась достаточно сильно, тогда как другие почти не подорожали.

Чтобы узнать, как изменилась стоимость фонарей (а также павербанков и зарядных станций), мы сравнили средние цены на три самые популярные модели устройства в начале октября и по состоянию на 18 ноября. Стоимость и динамику цен анализировали на одном из крупнейших в Украине сервисов для сравнения цен и товаров в интернет-магазинах Hotline.

Самым популярным среди пользователей платформы является налобный фонарик VIDEX VLF-H025C. Он имеет яркость до 310 люмен, дальность освещения до 74 метров и может работать более 10 часов без подзарядки.

В начале октября средняя цена на этот прибор равнялась более 580 гривен. По состоянию на 18 ноября средняя стоимость такого фонаря более 604 гривен. Это более чем на 4% выше чем 1 октября.

Второй по популярности – фонарик-лампа Cata Almina DL-2424LED. Он имеет 24 светодиода и способен работать в двух режимах: на 8 и 24 светодиодов. Экономного режима работы такого фонаря хватит примерно на 8 часов работы. 1 октября средняя цена этого устройства равнялась 550 гривен. К 18 ноября он подорожал на более чем на 40% – до 775 гривен. Это самое существенное увеличение цены среди фонарей из нашего списка.

Фонарик-лампа Cata Almina DL-2424LED (фото Hotline)

На третьем месте по популярности ручной фонарь VIDEX VLF-A232R. Его яркость равна 100 люмен, а автономность работы – до 5 часов. Средняя цена на это устройство 1 октября равнялась 1 270 гривен, тогда как 18 ноября он стоит в среднем 1 295. Фонарь почти не подорожал. Средняя цена на это устройство увеличилась менее чем на 2%.

Как подорожали павербанки

В отличие от фонарей, павербанки подорожали существеннее. С начала октября цены на некоторые модели выросли почти вдвое. "Спрос на эти устройства в 2025 году превысил показатели 2023–2024 годов", - отметил Склонный.

Первый в нашем списке Hoco DB81A Apollo, емкостью 50 тысяч мА-ч, мощностью до 65 ватт и поддержкой быстрых зарядок Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. В начале октября эта модель в среднем стоила 1 565 гривен. 18 ноября ее средняя цена – 2670 гривен. Таким образом стоимость этого павербанка выросла более чем на 70%.

Павербанк Hoco DB81A Apollo (фото Hotline)

На втором месте – Hoco DB03 Max Centurion с емкостью 100 тысяч мА-ч, мощностью до 65 ватт и поддержкой быстрых зарядок Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging и Huawei SuperCharge Protocol. Цены на него также резко выросли. Модель подорожала более чем на 67%. Если в начале октября это устройство стоило 2 665 гривен, то в ноябре за него придется отдать в среднем 4 465 гривен.

Baseus PPLG-A01, емкостью 30 тысяч мА-ч, мощностью 65 ватт и поддержкой Quick Charge 3.0 замыкает тройку самых популярных павербанков. Цены на это устройство выросли меньше всего – 14%. 1 октября павербанк стоил 2 905 гривен, средняя цена в ноябре – 3 320 гривен.

Сколько стоят зарядные станции

Зарядные станции также подорожали. Хотя цены на эти устройства выросли не так существенно, как на павербанки, подорожание все же произошло, и иногда довольно ощутимое.

В октябре спрос на зарядные станции в "Фокстрот" вырос почти вдвое и, по прогнозам, продолжит расти в ноябре, сообщил коммерческий директор сети. Изменились и требования покупателей к этим устройствам.

"Если в 2023 году средний потребитель покупал станцию на 500–700 ватт-часов для минимальных потребностей, то сегодня спрос сместился в сторону мощных моделей от тысячи ватт-часов и выше", - отметил Склонный.

Самой популярной зарядной станцией среди пользователей Hotline является EcoFlow DELTA 2, емкостью 1 024 ватт-часов и выходной мощностью 1 800 ватт, что позволяет подключать к ней одновременно до 13 различных устройств – от электроники до бытовой техники. В начале октября средняя цена на этот прибор равнялась 33 200 гривен - на 3% меньше чем в ноябре. Сейчас EcoFlow DELTA 2 равна 34 420 гривен.

На втором месте по популярности идет EcoFlow DELTA 2 Max, емкостью 2 048 ватт-часов и мощностью 2 400 ватт, что позволяет подключить к ней почти любой бытовой прибор. в начале октября эта зарядная станция стоила в среднем 56 870 гривен. 18 ноября EcoFlow DELTA 2 Max обойдется в среднем за 63 525 гривен – на 11% дороже.

Зарядная станция Fossibot F2400, которая по популярности идет на третьем месте, осенью подорожала более чем на 21%. Это самый высокий показатель среди зарядных станций из нашего списка. Станция имеет емкость 2 048 ватт-часов и мощность 2 400 ватт. Если 1 октября за нее нужно было отдать в среднем 35 035 гривен, то в ноябре средняя цена на нее составляет уже 42 710 гривен.

Зарядная станция Fossibot F2400 (фото Hotline)

Что будет с ценами

По данным ритейлеров цены на устройства для автономной работы до конца года могут вырасти, особенно это касается именно зарядных станций. Стоимость этих устройств в большей степени зависит от логистики и колебаний курса валют, пояснили в COMFY.

"Стремительного скачка розничных цен пока не произошло, но до конца года рост возможен", - отметили в компании.

Спрос на технику для энергонезависимости растет, а некоторые поставщики уже выбрали остатки на европейских складах, пояснил коммерческий директор сети "Фокстрот" и посоветовал не медлить с приобретением таких устройств.

"Сейчас на рынке сохраняется риск локального дефицита из-за высокого спроса и задержки поставок. Большинство новых поступлений зарядных станций может быть в Украине не раньше середины января", - добавил Склонный.