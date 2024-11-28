ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Кривом Роге мужчина с ножом проник на военный объект: детали конфликта при участии ТЦК

Днепропетровская область, Четверг 28 ноября 2024 13:00
UA EN RU
В Кривом Роге мужчина с ножом проник на военный объект: детали конфликта при участии ТЦК Фото: В Кривом Роге мужчина напал на ВСУ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В Кривом Роге мужчина с ножом проник на территорию ТЦК города. Таким образом он реагировал на задержание полицией его сына, которого доставили в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП.

В социальных сетях распространяется видео, на котором виден мужчина с ножом в руках. Он перелезает забор и проникает на территорию режимного военного объекта.

"В условиях действия правового режима военного положения, гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим Вооруженных сил Украины, грубо препятствовал мерам мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ТЦК, причиной такой эмоциональной реакции мужчины стало задержание представителями Национальной полиции и доставка в РТЦК и СП его сына. Который, как сообщается, неоднократно нарушал нормы законодательства о мобилизации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с применением холодного оружия ему предусматривается до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Винницкой области мужчина пришел по повестке в ТЦК и напал на военного.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Уголовное производство
NEWS
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться