В центре Киева частично ограничивают движение до конца ноября: где вероятны пробки (схема)

С 10 ноября в Киеве частично ограничивают движение транспорта по одной из центральных улиц. Изменения ждут водителей в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве частично ограничивают движение

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение транспорта частично ограничивают по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы.

Ожидается, что двигаться с изменениями водителям придется в период:

со вторника, 10 ноября;

до понедельника, 30 ноября.

Улица Богдана Хмельницкого в Киеве (карта: google.com/maps)

Какой участок улицы закрывают и зачем

Жителям и гостям столицы объяснили, что ограничение движения по улице Богдана Хмельницкого вводят из-за ремонта аварийного участка дороги.

Речь идет об аварийном состоянии дорожного покрытия на участке протяженностью около 300 метров:

от дома №54 по улице Богдана Хмельницкого;

до улицы Михаила Коцюбинского.

Ограничение движения по улице Богдана Хмельницкого с 10 по 30 ноября (схема: kyivcity.gov.ua)

Что планируют делать на этом участке дороги

Сообщается, что в течение вышеупомянутого периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района "собственными силами выполнят текущий мелкий ремонт этого участка":

снимут старое покрытие;

откалибруют его элементы;

уложат повторно.

"Это позволит отремонтировать дорогу, максимально используя имеющиеся материалы", - объяснили гражданам.

В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации: