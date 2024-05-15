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Россияне ударили по центру Херсона, пострадало почти 20 человек. ОВА показала видео последствий

Херсон, Среда 15 мая 2024 18:13
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Россияне ударили по центру Херсона, пострадало почти 20 человек. ОВА показала видео последствий Фото: россияне ударили по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня днем, 15 мая, обстреляли центр Херсона из авиации. Пострадали 19 человек, среди них есть подросток. Также повреждения получили многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Центр Херсона. Посреди дня три российские авиабомбы ударили по жилому кварталу. Характерно для террористов - атаковали человеческие дома и гражданскую инфраструктуру", - написал глава ОВА.

По его словам, повреждены восемь многоэтажек, пять частных домов, медучреждение, две школы, а также разбиты автомобили и хозяйственная постройка.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/alexandr.prokudin.7)

Прокудин сообщил, что уже известно о восемнадцати раненых. Самому молодому травмированному - всего 15, а самой старшей - 98 лет. А Мрочко добавил, что количество раненых увеличилось до 19 человек.

Обстрелы Херсона

Российская армия постоянно обстреливает областной центр, ведь позиции оккупантов фактически расположены через реку от города.

Ранее глава области Прокудин сообщал, что не исключает новое наступление РФ на Херсон. Но при этом он считает, что он не будет похож на тот, который был в начале полномасштабной войны.

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