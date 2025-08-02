RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

В центре Дружковки прогремели взрывы: над городом поднялся густой дым

Фото: Взрывы в центре Дружковки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В субботу утром в Дружковке зафиксирована атака беспилотников. Взрыв прогремел неподалеку от площади, где впоследствии заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Телеграм-канал "Дружковка info".

Об атаке сообщили местные телеграм-каналы.

По их данным, около 10:04 в небе над городом заметили ударный БПЛА, а уже через несколько минут раздался взрыв.

В 10:12 в соцсетях сообщили о столбе дыма со стороны площади.

По состоянию на 10:29 стало известно по данным местных каналов, что удар пришелся непосредственно по району площади "Аврора".

Сейчас официальной информации о последствиях удара нет. Сведения о пострадавших или повреждениях нет.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска регулярно обстреливают города Донецкой области, и Дружковка уже не впервые попадает под огонь.

Например, в марте в результате атаки по городу пострадали семь человек, были повреждены по меньшей мере семь многоэтажек.

Напомним, российские захватчики вечером 8 марта тоже обстреляли город Дружковка.

В результате ударов 7 человек получили ранения, повреждения получили 7 многоэтажек.

Военные аналитики и обозреватели называют Дружковку одним из нескольких городов, входящих в так называемый "крепостной пояс" Украины (это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны ВСУ в Донецкой области).

А в конце января, россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дружковка