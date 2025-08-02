В центре Дружковки прогремели взрывы: над городом поднялся густой дым

Об атаке сообщили местные телеграм-каналы.

По их данным, около 10:04 в небе над городом заметили ударный БПЛА, а уже через несколько минут раздался взрыв.

В 10:12 в соцсетях сообщили о столбе дыма со стороны площади.

По состоянию на 10:29 стало известно по данным местных каналов, что удар пришелся непосредственно по району площади "Аврора".

Сейчас официальной информации о последствиях удара нет. Сведения о пострадавших или повреждениях нет.