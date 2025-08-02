У центрі Дружківки пролунали вибухи: над містом піднявся густий дим

Про атаку повідомили місцеві телеграм-канали.

За їхніми даними, близько 10:04 у небі над містом помітили ударний БПЛА, а вже через кілька хвилин пролунав вибух.

О 10:12 у сомережах повідомили про стовп диму зі сторони площі.

Станом на 10:29 стало відомо за даними місцевих каналів, що удар припав безпосередньо по району площі "Аврора".

Наразі офіційної інформації про наслідки удару немає. Відомості про постраждалих чи пошкодження немає.