У центрі Тбілісі стався вибух, є постраждалі

У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух пролунав поблизу будівлі Філармонії.

Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу".

За попередніми даними, в результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома. На місці працюють рятувальники та поліція.

Про інші деталі події поки не інформації немає.

Нагадаємо, у Харкові стався вибух на території ринку "Барабашово", в результаті чого згорів трактор.

Також РБК-Україна писало про вибух в салоні автомобіля в Дніпрі, в результаті якого загинув чоловік.

Крім того, в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі.

Додамо, вибух гранати стався нещодавно у навчальному центрі Десна, в результаті чого загинув військовослужбовець.