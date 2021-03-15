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У Києві частково обмежать рух по проспекту Бандери до вересня

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 19:49
У Києві частково обмежать рух по проспекту Бандери до вересня Фото: перекриття дороги (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З вівторка, 16 березня, у Києві частково обмежать рух по проспекту Степана Бандери. Обмеження діятиме до 31 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що часткове обмеження по проспекту Бандери введуть з 7:00 16 березня.

На проспекті Бандери починається новий етап капітального ремонту. Дорожники працюватимуть на частини від вулиці Олени Теліги до проспекту. Оболонського у напрямку станції метро "Почайна". У найближчі тижні роботи проводитимуть на відрізку від вулиці Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Основні ремонтні роботи планують завершити до кінця серпня.

У Києві частково обмежать рух по проспекту Бандери до вересня

Нагадаємо, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітального ремонту. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

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