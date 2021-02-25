На Індустріальному мосту в Києві зроблять капремонт: рух обмежать до кінця весни

Із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, що пов'язано із початком капітального ремонту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА у Telegram .

Зазначається, що в суботу розпочнуться роботи на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня - у напрямку Борщагівки.

Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

"Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська, - повідомили в КМДА.

Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.

"Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", - йдеться в повідомленні.