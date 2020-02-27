У Києва завтра частково обмежать рух на проспекті Перемоги

У п'ятницю, 28 лютого, у Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту на проспекті Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Так, рух автотранспорту частково обмежать на проспекті Перемоги під шляхопроводом поблизу станції метро "Берестейська". Обмеження триватиме з 8 ранку до 17:00.

"На шляхопроводі на перетині вулиць Василенка, Дегтярівської над проспектом Перемоги проведуть ремонт однієї з опор, а також зливостоків. Працюватимуть у бік Святошину", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона заборонять рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху. На під’їздах до мосту комунальні служби встановлюють відповідні дорожні знаки.

Також РБК-Україна писало, що задля зниження навантаження на опорні конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху. Раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

Крім того, планується будівництво трьох нових розв'язок на дорогах Київ-Одеса та Київ-Чоп. Розв'язки будуть будувати коштом позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.