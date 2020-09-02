У центрі Києва "замінували" гімназію: евакуювали 100 людей

У середу, 2 вересня, у Києві "замінували" гімназію №32 у Печерському районі. Вона розташована на вулиці Федорова, на місці працюють правоохоронці.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Печерського управління поліції в Києві Оксана Тищенко.

"Зараз інформацію про замінування перевіряють правоохоронці та вибухотехніки. Евакуйовано 100 осіб. Перевірка триває", - повідомила вона.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

Також повідомлялося, що після серії резонансних терактів в україні, а також вибуху біля метро "Мінська" в Києві посилили контроль за ринками та станціями метро.

Нагадаємо, на День незалежності правоохоронці отримали повідомлення про "замінування" станцій метро "Хрещатик", але в результаті воно виявилося неправдивим.

Крім цього, 2 вересня у Голосіївському районі Києва відсутнє водопостачання. Це пов'язано з пошкодженням трубопроводу на Голосіївському проспекті