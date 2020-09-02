ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Голосіївському районі Києва немає води через аварію: названі адреси

Київ, Середа 02 вересня 2020 16:35
У Голосіївському районі Києва немає води через аварію: названі адреси
Фото: кран з водою (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У середу, 2 вересня, у Голосіївському районі Києва відсутнє водопостачання. Це пов'язано з пошкодженням трубопроводу на Голосіївському проспекті.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з пошкодженням трубопроводу діаметром 200 мм відсутнє водопостачання у будинках: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21, що на Голосіївському проспекті. Для забезпечення потреб споживачів направлено автоцистерну з питною водою за адресою: проспект Голосіївський, 19", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що орієнтовний термін виконання робіт - 1 доба.

Нагадаємо, на початку вересня температура в Києві перевищила кліматичну норму на 10 градусів.

Крім цього, вчора у Києві на вулиці Банковій правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.

Також РБК-Україна писало, що у Києві посилили заходи безпеки в урядовому кварталі через заплановані акції протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київвода
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся