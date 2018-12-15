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Рятувальники забезпечують пожежну і техногенну безпеку у центрі Києва

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 12:28
Рятувальники забезпечують пожежну і техногенну безпеку у центрі Києва
Фото: рятувальники (dsns.gov.ua)

У Києві сьогодні проходить Об'єднавчий собор

Рятувальники забезпечують пожежну і техногенну безпеку у центрі Києва, де сьогодні, 15 грудня, проходить Об'єднавчий собор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні у Києві проходять заходи щодо проведення Об'єднавчого собору, на які зібралися тисячі паломників та вірян. Крім того, у заходах беруть участь перші особи держави та представники громадськості.

"Рятувальники ДСНС чергують у місцях проведення релігійних заходів. Так, для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події у м. Києві та Київській області на чергуванні перебуватиме понад 800 чоловік особового складу та більше 200 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до чергування залучені піші патрулі столичних рятувальників. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у соборі Святої Софії розпочався Об'єднавчий собор українських церков

Як відомо, на Об'єднавчий собор приїхали президент України Петро Порошенко та глава українського парламенту Андрій Парубій.

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Новини України ДСНСОб'єднавчий собор
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