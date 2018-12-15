На вулиці Києва через Собор вивели кілька тисяч правоохоронців

Фото: акції в підтримку автокефалії (РБК-Україна)

За даними поліції Києва, охорону порядку забезпечують 4 тисячі осіб

Через Об'єднавчий собор до забезпечення порядку в Києві залучили 4 тисячі правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, до охорони порядку залучили Національну гвардію, поліцію і співробітників ДСНС. Він також додав, що з учорашнього дня розгорнуто роботу ситуаційного центру.

"Враховуючи важливість та історичну значимість сьогоднішньої події, велику кількість громадян і ту істерію, яку нагнітає держава-агресор, ми прийняли всі заходи, щоб захистити людей. Сьогодні до охорони правопорядку залучили близько 4000 правоохоронців", - додав начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко і спікер Верховної ради Парубій приїхали на Об'єднавчий собор. Очікується, що незабаром Собор розпочнеться офіційно.

Також раніше присутніх на Софійській площі попередили про провокації. Крім того, киян та жителів міста закликають звертатися до правоохоронців в разі незрозумілих ситуацій.