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У центрі Києва на два дні перекрили рух

Новини » Транспорт    21.09.2019 - 10:04
У центрі Києва на два дні перекрили рух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона триватиме до 22 вересня

У Києві у період з 21 по 22 вересня заборонили рух транспорту Хрещатиком у зв'язку з заходами до Дня рятівника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, рух транспорту Хрещатиком буде заборонений на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної. Заборона діятиме до 23-ї години 22 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 21 вересня, у Києві відновлять рух транспорту на Борщагівському шляхопроводі. Для руху відкриють одну смугу у напрямку центру. А з центру будуть відкриті дві смуги. Також до 1 жовтня обіцяють відновити рух трамваїв.

РБК-Україна писало, що з 23 до 26 вересня через встановлення системи автоматичного зважування вантажних автомобілів перекриють дві ділянки на автодорозі Київ-Чоп. Будуть перекриватися ділянки в межах населених пунктів Капітанівка та Калинівка.

Додамо, що з 19 вересня до столиці з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку зі збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють щоранку з 07:00 до 10:00. Обмеження на в'їзд діють на постійній основі.

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