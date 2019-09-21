В центре Киева на два дня перекрыли движение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрет продлится до 22 сентября

В Киеве в период с 21 по 22 сентября запретили движение транспорта по Крещатику в связи с мероприятиями ко Дню спасателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, движение транспорта по Крещатику будет запрещено на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной. Запрет будет действовать до 23 часов 22 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 21 сентября, в Киеве восстановят движение транспорта на Борщаговском путепроводе. Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра будут открыты две полосы. Также к 1 октября обещают восстановить движение трамваев.

РБК-Украина писало, что с 23 до 26 сентября из-за установки системы автоматического взвешивания грузовых автомобилей перекроют два участка на автодороге Киев-Чоп. Будут перекрываться участки в пределах населенных пунктов Капитановка и Калиновка.

Добавим, что с 19 сентября в столице со стороны города Борисполя ограничили въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Ограничения действуют каждое утро с 07:00 до 10:00. Ограничения на въезд действуют на постоянной основе.