Сьогодні в Києві відновлюється рух на Борщагівському шляхопроводі

Фото: ремонт на Борщагівському шляхопроводі (Сергій Гринкевич)

Одна смуга відкриється в напрямку центру та ще дві - з центру

На Борщагівському шляхопроводі у Києві у суботу 21 вересня відновлюється рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Зазначається, що для руху відкриють одну смугу у напрямку центру. А з центру - дві смуги.

Впродовж тижня буде демонтовано два тимчасові трамвайні переїзди і з’єднано трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами. До 1 жовтня в "Київавтодорі" обіцяють відновити рух швидкісного трамвая.

Нагадаємо, у Києві з 22 червня закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку. Також обмежили рух шляхопроводом на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею у напрямку центру міста через початок капітального ремонту.

Зокрема, ремонт трамвайного полотна планували завершити до кінця поточного року. На час ремонту рух трамваїв №1 та №3 обмежено.

РБК-Україна писало, що у Києві перекриють на два дні вулицю Хрещатик через проведення урочистих заходів, які присвячені до Дня рятівника. Хрещатик буде перекритий з 20 по 22 вересня.