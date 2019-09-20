ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Центр Києва перекриють на два дні

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 15:37
Центр Києва перекриють на два дні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження руху будуть діяти з 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня

У Києві перекриють на два дні вулицю Хрещатик через проведення урочистих заходів, які присвячені до Дня рятівника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, Хрещатик буде перекритий з 20 по 22 вересня.

"У зв’язку із заходом, передбачено заборону руху всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня на вулиці Хрещатик - від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі столиці у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада. Після завершення робіт, до 10 листопада, будуть проведені роботи з відновлення покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Крім того, з 19 вересня до столиці з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку зі збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють щоранку з 07:00 до 10:00. Обмеження на в'їзд діють на постійній основі.

У КМДА назвали терміни відновлення руху на Борщагівці У Печерському районі Києва сталося масове відключення електроенергії
Новини України ограничение движенияКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся