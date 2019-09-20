Центр Києва перекриють на два дні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження руху будуть діяти з 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня

У Києві перекриють на два дні вулицю Хрещатик через проведення урочистих заходів, які присвячені до Дня рятівника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, Хрещатик буде перекритий з 20 по 22 вересня.

"У зв’язку із заходом, передбачено заборону руху всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня на вулиці Хрещатик - від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі столиці у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада. Після завершення робіт, до 10 листопада, будуть проведені роботи з відновлення покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Крім того, з 19 вересня до столиці з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку зі збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють щоранку з 07:00 до 10:00. Обмеження на в'їзд діють на постійній основі.